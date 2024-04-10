Мужчина опубликовал фото своего первоклассника.

Лидер группы "Без обмежень" Сергей Танчинец рассказал, что его 6-летний сын Лукьян сегодня, 10 апреля, пошел в первый класс в Японии. Именно весной там начинается учебный процесс.

Звездный папа решил поделиться этой новостью с подписчиками в Instagram и опубликовал фото мальчика, который впервые направился в учебное заведение.

"Мойозиво" пошел "грызть гранит науки". Первый день школы. Первый класс!" - трогательно подписал певец.

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К слову, сына Лукьяна отвела на занятия мама, ведь экс-супруга Танчинца находится сейчас в Японии вместе с детьми.

Сам Танчинец очень редко видится сейчас с дочерью и сыном. Однако, когда есть возможность и дети могут приехать в Украину, то они обязательно проводят время вместе.

Реакция подписчиков

Подписчики музыканта начали активно поздравлять его и желали успехов сыну в учебном процессе.

"Ваша маленькая копия. Счастливых ему школьных лет"

"Боже, какой уже взрослый"

"У кого больше волнения: у папы или у школьника? Успехов малышу"

"Представляю, как папа гордится! Пусть сыну будет легко и интересно на новом пути"

"Еще одна ступенька в жизни ребенка. Желаю вдохновения".

Напомним, ранее Сергей Танчинец рассказал об адаптации детей за рубежом.

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