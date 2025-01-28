В сети активно обсуждают новую фотографию первой леди.

После громкой церемонии инаугурации 47-го президента США Дональд Трампа в Белом доме представили портрет первой леди Мелании Трамп.

Соответствующее фото появилось на официальной странице в Instagram жены президента. На снимке Мелания позирует в темном деловом костюме, который дополнила белой рубашкой. Кстати, портрет сделан в черно-белом формате.

"Официальный портрет первой леди Мелании Трамп в Белом доме", - подписала фото женщина.

Видео дня

Известно, что фото сделал Режин Мао после присяги Трампа на новой должности. Именно этот фотограф делает снимки для семьи президента уже более 20 лет.

Реакция сети и значение портрета Мелании Трамп

Подписчики отреагировали на фото Мелании и написали свои комментарии:

"Такая элегантная"

"Очень красивая"

"Красивая и стильная!"

"Дамы и господа, с вами первая леди мира".

Интересно, что фото Мелании активно обсуждают не только в сети, но и искусствоведы. Например, заведующая кафедрой истории искусств Пенсильванского университета Гвендолин Дюбуа Шоу прокомментировала фотографию в комментарии для ВВС так:

"Ее поза, когда кончики пальцев твердо стоят на зеркальном столе, кажется, свидетельствует о готовности "взяться за дело" и действовать на платформе, предоставленной уникальной роли хозяйки и защитницы бесправных, которую американцы исторически ожидали от первых леди. Она, кажется, готова завладеть большей властью, которую неохотно принимала в свой первый визит в Белый дом".

Напомним, ранее Дональд Трамп показал фото с женой 20-летней давности.

Вас также могут заинтересовать новости: