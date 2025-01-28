После громкой церемонии инаугурации 47-го президента США Дональд Трампа в Белом доме представили портрет первой леди Мелании Трамп.
Соответствующее фото появилось на официальной странице в Instagram жены президента. На снимке Мелания позирует в темном деловом костюме, который дополнила белой рубашкой. Кстати, портрет сделан в черно-белом формате.
"Официальный портрет первой леди Мелании Трамп в Белом доме", - подписала фото женщина.
Известно, что фото сделал Режин Мао после присяги Трампа на новой должности. Именно этот фотограф делает снимки для семьи президента уже более 20 лет.
Реакция сети и значение портрета Мелании Трамп
Подписчики отреагировали на фото Мелании и написали свои комментарии:
- "Такая элегантная"
- "Очень красивая"
- "Красивая и стильная!"
- "Дамы и господа, с вами первая леди мира".
Интересно, что фото Мелании активно обсуждают не только в сети, но и искусствоведы. Например, заведующая кафедрой истории искусств Пенсильванского университета Гвендолин Дюбуа Шоу прокомментировала фотографию в комментарии для ВВС так:
"Ее поза, когда кончики пальцев твердо стоят на зеркальном столе, кажется, свидетельствует о готовности "взяться за дело" и действовать на платформе, предоставленной уникальной роли хозяйки и защитницы бесправных, которую американцы исторически ожидали от первых леди. Она, кажется, готова завладеть большей властью, которую неохотно принимала в свой первый визит в Белый дом".
Напомним, ранее Дональд Трамп показал фото с женой 20-летней давности.