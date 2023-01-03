Певица гневно отреагировала.

Российская певица родом из Украины Наташа Королева посетила светское мероприятие в России, во время которого произошел инцидент.

Как сообщают росСМИ, на входе в банкетный зал некий мужчина несколько раз пихнул Королеву локтем. Певица в свою очередь начала возмущаться, однако Валерий проигнорировал ее реакцию.

После этого лицо Королевой значительно изменилось - вместо улыбки было видно гнев.

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Стоит отметить, что предательница Королева посетила мероприятие одна, рядом не было ее супруга Тарзана, который, как и она, поддерживает полномасштабное российское вторжение в Украину.

Позиция Наташи Королевой по войне в Украине

Наташа Королёва, которая родилась и выросла в Киеве, с начала полномасштабной войны молчит о зверствах, которые захватчики творят на чужой земле. Она цинично продолжает выступать на праздниках в Кремле. Очевидно, долгие годы жизни в России и высокие гонорары оказались важнее родины.

Также Наташа говорила, что если ее мужу Тарзану придется принимать участие в "специальной военной операции" (так в РФ называют войну, - ред), то она с радостью его поддержит.

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