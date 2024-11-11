Украинцы удивлены, что певец родился в Украине.

Украинский сегмент интернета удивило архивное видео, где певец Александр Серов, известный своей пророссийской позицией, исполняет песню на украинском языке.

Ролик вызвал неоднозначную реакцию, ведь Серов является фигурантом базы "Миротворец" за поддержку оккупации Крыма и незаконную концертную деятельность на полуострове.

"YouTube порекомендовал такое видео. Смотрю смотрю. Читаю комментарии. Серов украинец? Ого. Не знала. Потом читаю о его позиции. Коллаборационист короче. Но как интеллигентно он звучит на украинском. Наш язык придает особый шарм голосу", - написала журналистка Рамина.

На видео певец, который родился в Украине, но впоследствии переехал в Россию, поет вместе с лауреатом международных конкурсов Любовью Курманской.

Как отреагировали пользователи сети:

"Впервые слышу, прекрасно звучит голос Серова на украинском"

"Серов был солистом Черновицкой филармонии. На одном из фестивалей Серов познакомился с Игорем Крутым, который предложил ему переехать в Москву"

"Поздравления с 23 июля! И что этот украинец сказал, когда в Украину, в его родной Николаев полетели рашистские ракеты?! Ничего!!!"

"Он был моим кумиром когда-то. Особенно нравится его "Песня с полонины". Здесь его голос просто невероятный"

"Научили его петь в Черновцах. А если убрать всех украинцев с российской эстрады, то останется один Киркоров в прозрачных колготках".

Напомним, появился полный список российских звезд-разжигателей войны в Украине.

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