Артист расстался с Анной Андрийчук.

Украинский артист Алексей Завгородний, более известный как Позитив, расстался со своей супругой после 15 лет отношений.

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Об этом он сказал в эфире "Светской жизни".

Пара была вместе аж 15 лет, восемь из которых они состояли в официальном браке. В сети неоднократно появлялась информация о том, что причиной его расставания стала партнерша по "Танцам со звездами" Юлия Сахневич.

"Я об этом не хочу сейчас говорить, потому что это серьезная тема. Нам надо поговорить со всеми и с самими собой, во-первых, для того, чтобы эту эксклюзивную новость можно было дать так. Как правильно ее озвучить", - рассказал Позитив Кате Осадчей.

Отметим, что Анна Андрийчук является лучшей подругой певицы Насти Каменских. Девушки очень много времени проводят вместе, а также снимают реалити в Мексике "Девочки рулят".

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Автор: Диана Могилевич