Рентсенхорлоо Бад обладает невероятно длинными ногами.

Монгольская модель Рентсенхорлоо Бад заявила, что длина ее ног составляет аж 134,5 см от бедра до пяток.

Об этом сообщает Daily Star.

По словам девушки, она обладает самыми длинными ногами в мире. При этом в Книгу рекордов Гинесса попадать пока не хочет.

"Мне нравятся мои длинные ноги, и я думаю, что они делают меня красивее. Раньше мне не нравился мой рост, а некоторые люди заставляли меня чувствовать себя некомфортно. Но на сегодняшний день меня считают уникальной и поэтому я чувствую себя хорошо", – призналась девушка.

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Также девушка рассказала, с какими трудностями ей приходится сталкиваться из-за такой длины ног. Так, она не может подобрать себе одежду и обувь. Кроме того, она часто ударяется головой об дверные проемы, так как они немного ниже, чем она. Но при этом модель рада, что у нее такой рост.

"Быть высоким – это прекрасно, ведь ты всегда выглядишь по-особенному уникальной в глазах других", – подытожила Бад.

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Автор: Диана Могилевич