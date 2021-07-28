Монгольская модель Рентсенхорлоо Бад заявила, что длина ее ног составляет аж 134,5 см от бедра до пяток.
Об этом сообщает Daily Star.
По словам девушки, она обладает самыми длинными ногами в мире. При этом в Книгу рекордов Гинесса попадать пока не хочет.
"Мне нравятся мои длинные ноги, и я думаю, что они делают меня красивее. Раньше мне не нравился мой рост, а некоторые люди заставляли меня чувствовать себя некомфортно. Но на сегодняшний день меня считают уникальной и поэтому я чувствую себя хорошо", – призналась девушка.
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Также девушка рассказала, с какими трудностями ей приходится сталкиваться из-за такой длины ног. Так, она не может подобрать себе одежду и обувь. Кроме того, она часто ударяется головой об дверные проемы, так как они немного ниже, чем она. Но при этом модель рада, что у нее такой рост.
"Быть высоким – это прекрасно, ведь ты всегда выглядишь по-особенному уникальной в глазах других", – подытожила Бад.
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