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"Стал отцом": Потап ошарашил сеть фото с двумя новорожденными детьми

18:19, 27 июля 2020
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Потап показав фото / instagram.com/realpotap

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На снимке рядом с Потапом стоят Позитив и Дядя Вадя. Группа Mozgi в честь предстоящего праздника, День Независимости Украины, приняли участие в концерте и спели под роддомом.

"Вам идёт. Надо воплощать в реальность", "Потап во второй раз стал отцом", "Радужные такие", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, фанаты высмеяли новое фото Насти Каменских с Потапом.

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