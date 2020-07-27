"Стал отцом": Потап ошарашил сеть фото с двумя новорожденными детьми
18:19, 27 июля 2020Звезды
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Рэпер опубликовал новое фото.
Потап показав фото / instagram.com/realpotap
Рэпер Потап опубликовал в Instagram фотографию, на которой держит на руках двух новорожденных детей.
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На снимке рядом с Потапом стоят Позитив и Дядя Вадя. Группа Mozgi в честь предстоящего праздника, День Независимости Украины, приняли участие в концерте и спели под роддомом.
"Вам идёт. Надо воплощать в реальность", "Потап во второй раз стал отцом", "Радужные такие", - написали фанаты.
Как сообщал УНИАН, фанаты высмеяли новое фото Насти Каменских с Потапом.
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