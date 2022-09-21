Недавно рэпер приехал домой. Покинул страну он еще до полномасштабного вторжения.

Украинский рэпер Потап, который только недавно вернулся домой, похвастался урожаем с собственного сада. Продюсер и тренер "Голоса країни-12" показал фотографии спелых яблок. Снимки были опубликованы в Instagram-stories.

Судя по этому, долгое пребывание вне дома заставило музыканта по-новому взглянуть на Родину.

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"Посмотрите, как уродила яблонька моя! Я же ее сажал! Собираем урожай! Ой класс", - сказал на видео сооснователь продюсерского центра Mozgi.

Ранее в этом же саду делала шикарные снимки и жена Потапа Настя Каменских.

Отметим, Потап и Настя со своими мамами покинули Украину в феврале незадолго до полномасштабного вторжения. Настя вернулась домой в августе, а вот Потап оставался за границей. За это он получил огромную волну хейта, ведь публика обвинила его в попытке спрятаться от службы в армии.

И сам музыкант, и его жена заявили, что Потап проходил лечение за границей. Ведь после сильных стрессов у него парализовало часть лица.

Напомним, известный экстрасенс ответил, когда Настя Каменских родит.

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