Потап похудел на 20 килограмм и удивил своим перевоплощением (фото)

Он показал фото "до" и "после".

Украинский продюсер и рэпер Потап, который недавно оскандалился после интервью российскому журналисту Юрию Дудю, показал свое экстремальное перевоплощение.

Артист похудел на 20 килограмм и поделился с поклонниками фото "до" и "после".

На новом фото Потап позирует в стильном сером костюме и кроссовках, демонстрируя значительно более стройную фигуру. В сравнении с предыдущими снимками, где он выглядел массивнее, разница действительно заметна.

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Фанаты не скрывают восторга: в комментариях под публикацией подписчики засыпали артиста комплиментами и вопросами о том, как ему удалось так сильно похудеть.

Сам Потап пока не раскрыл секрет своей трансформации, но очевидно, что у него произошли глобальные перемены в образе жизни и питании.

Стоит отметить, что сейчас Потап живет в Испании. По его словам, он приезжает в Украину, но работать будет на международный рынок.

Напомним, ранее Потап возмутился из-за запрета на выезд за границу для артистов.

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