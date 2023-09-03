Украинский рэпер и продюсер Потап поделился с поклонниками свежим фото со своим 15-летним сыном Андреем, с которым они похожи как две капли воды.
Музыкант вместе со своим наследником сходил в торговый центр, где и сделал этот снимок на фронтальную камеру. Они оба мило улыбаются.
"С 1 сентября. Музыка победит", - подписал фото Алексей.
На снимке заметно, что звездный отец купил своему сыну гитару. Вероятно, Андрей решил пойти по стопам своих родителей.
Как отреагировали поклонники
- "Быстро папку догнал"
- "Такой уже взрослый и красивый"
- "Смотрю на Андрея и не верю, что время так быстро летит. Уже такой взрослый. А музыка лечит и вдохновляет"
- "Пусть всегда везет"
Отметим, Андрей Потапенко родился 6 сентября 2008 года в браке Алексея Потапенко и Ирины Горовой. Однако их отношения не сложились, пара рассталась. Позже Потап женился на Насте Каменских, с которой пел в дуэте "Потап и Настя". Свадьбу они сыграли в 2018 году.
Напомним, ранее Астафьева рассказала, почему Потап и Лобода ее заблокировали.