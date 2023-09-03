Они очень похожи - это заметили и поклонники.

Украинский рэпер и продюсер Потап поделился с поклонниками свежим фото со своим 15-летним сыном Андреем, с которым они похожи как две капли воды.

Музыкант вместе со своим наследником сходил в торговый центр, где и сделал этот снимок на фронтальную камеру. Они оба мило улыбаются.

"С 1 сентября. Музыка победит", - подписал фото Алексей.

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На снимке заметно, что звездный отец купил своему сыну гитару. Вероятно, Андрей решил пойти по стопам своих родителей.

Как отреагировали поклонники

"Быстро папку догнал"

"Такой уже взрослый и красивый"

"Смотрю на Андрея и не верю, что время так быстро летит. Уже такой взрослый. А музыка лечит и вдохновляет"

"Пусть всегда везет"

Отметим, Андрей Потапенко родился 6 сентября 2008 года в браке Алексея Потапенко и Ирины Горовой. Однако их отношения не сложились, пара рассталась. Позже Потап женился на Насте Каменских, с которой пел в дуэте "Потап и Настя". Свадьбу они сыграли в 2018 году.

Напомним, ранее Астафьева рассказала, почему Потап и Лобода ее заблокировали.

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