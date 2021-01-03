Певица показала новогоднее фото со своим супругом.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram новогоднее фото со своим супругом, рэпером Потапом.

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На снимке пара позирует возле камина. Настя предстала в шелковой комбинации изумрудного цвета, а Потап - в пижаме. Фото получилось домашним и поистине праздничным, так как на фоне видно элементы новогоднего декора. При этом фанатам Насти такое фото пришлось не по душе. Они набросились на Потапа.

"Что за дедушка рядом с тобой?", "А что Потап так постарел?", "Вин Дизель после нового года", "Странное фото", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич