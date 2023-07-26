Места, где она выступает, сложно назвать популярными и презентабельными.

Когда-то Ани Лорак была одной из самых популярных певиц. Она получала сумасшедшие гонорары и любовь зрителей. Однако все изменилось после того, как она оказала молчаливую поддержку России, когда страна-агрессор напала на Украину.

Организаторы концертов Лорак за границей начали массово их отменять, так как владельцы больших концертных залов в один голос трубили, что не хотят сотрудничать со звездой, поддерживающей убийства украинцев.

В связи с этим певица лишилась значительной части доходов. Теперь ей приходится выживать и подрабатывать на мелких мероприятиях.

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Так, недавно Лорак выступила на концерте, посвященному Дню металлурга в Набережных Челнах. Артистка не делилась этой новостью с поклонниками, однако организатор концерта Борис Рубиновский "слил" их общее фото.

Стоит отметить, что Лорак позвали выступить на этом событии потому, что Рубиновский уже неоднократно сотрудничал с артистами-путинистами, в том числе с Филиппом Киркоровым, который активно поддерживает преступный режим Кремля.

Напомним, ранее стало известно, что украинцы сорвали концерт Ани Лорак в Турции.

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