Певице тогда было 15 лет. Из-за желания понравиться парню она совсем не подумала о себе.

Оля Полякова поделилась воспоминаниями из детства. В программе "Взрослые девочки" с Машей Ефросининой певица вспомнила о неудачном свидании. Тогда ей было 15 лет.

Чтобы поразить молодого человека, в более чем двадцатиградусные морозы Полякова вырядилась в капроновые колготки, очень короткую юбку и мамин кожаный пиджак. Конечно, потом девушка об этом пожалела, но в день свидания была уверена, что делает все правильно, ведь хотела удивить юношу.

Из этой ситуации она сделала свои выводы, которыми руководствуется до сих пор. Например, Оля никогда не идет на какие-то жертвы ради посторонних людей, думая в первую очередь всегда только о себе.

"Закончилось это циститом, воспалением яичников, двумя неделями в больнице, антибиотиками, уколами. Сегодня мне даже не придет в голову ради кого-то так жертвовать. Я сейчас вообще не ношу капроновые колготки, кроме того, как на сцене. Я одеваюсь очень тепло: термобелье, штаны", - поделилась исполнительница хита "Королева ночи".

Ранее УНИАН писал, что Полякова ошарашила заявлением об Олеге Виннике.

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