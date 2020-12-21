Артистка поделилась своими впечатлениями после просмотра финала шоу.

Украинская певица Оля Полякова прокомментировала выбор Ксении Мишиной в финале шоу "Холостячка".

Читайте также"Холостячка" Ксения Мишина написала пост о своем выборе в финале шоуНа своей странице в Instagram в stories поп-звезда раскритиковала выбор "холостячки". Оля считает, что Мишиной "нравятся американские горки".

"Милые мои, посмотрела "Холостячку". Что хочу сказать. Ну ты, Мишина, и ***. Нельзя так, конечно, о людях. Ничему тебе жизнь не учит. Такого пацана прое..хала. Ну, наверное, нравятся тебе американские горки. Ну что ж, катайся", - резко высказалась Полякова.

Видео: Glam Wish

"Холостячка": кто победил в шоу, кого выбрала Ксения Мишина

И Эллерт, и Тригубенко подарили Ксении обручальное кольцо, но ответила она на признание только одного мужчины. Таким образом, победителем шоу Холостячка" в финале 18.12.2020 стал Александр Эллерт.

"Я не могу принять твое предложение. Прости", - сказала Мишина Тригубенко.

"Я тебя тоже люблю. И "да", - ответила Ксения Эллерту.

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Автор: Ольга Робейко