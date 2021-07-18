Певица восхитила сеть / instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram новый снимок.
Настя решила активно провести отдых, поэтому пошла плавать на SUP-доске. В кадре звезда предстала в розовом раздельном купальнике, стоя на коленках. Также она надела бейсболку и держала в руках весло.
"Морские приключения", - подписала она снимок.
"Прикольная", "Очень красивая", ""Пятница" плывет к своему Робинзону", "Шикарная", "Круто", "Секси", - пишут фанаты в комментариях.
Певица восхитила сеть / instagram.com/kamenskux
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