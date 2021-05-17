Вероника Белик показала новое фото в Instagram.

Польская модель Вероника Белик часто делится с поклонниками откровенными фотографиями.

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В этот раз она предстала в черном полупрозрачном белье, которое едва прикрывало ее интимные зоны. В таком образе хорошо видно фигуру Веронике, которой она уделяет много времени.

Отметим, на своей страничке в социальной сети модель пропагандирует спорт и правильное питание. Более того, она делится не только пикантными фотографиями, но и показывает видео, с помощью которых можно привести свое тело в тонус.

Кто такая Вероника Белик:

Аппетитные формы Белик - заслуга спорта, утверждает девушка. Но некоторые пользователи Instagram уверены, что Вероника использует фотошоп для улучшения снимков

Сначала на своей страничке Вероника делилась фото и видео с тренировок, мотивируя других девушек заняться спортом

Со временем профиль Вероники Белик обрел большую популярность, и с ней заключили контракты многие известные бренды, в том числе Guess и New Balance

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Автор: Диана Могилевич