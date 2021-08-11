Модель похвасталась изгибами своего тела.

Американская модель Кайли Дженнер поделилась с фолловерами в Instagram откровенным фото, на котором она предстала обнаженной.

В кадре Кайли сидит на коленках в одних стрингах, которые едва заметны на ее теле. Несмотря на то, что грудь она прикрыла, пикантности фото добавило золото, которым она обсыпала свое тело.

Также Дженнер нанесла яркий макияж и добавила несколько массивных украшений. На фото модель позировала с распущенными волосами.

Меньше чем за сутки такой снимок Кайли набрал почти 6 миллионов лайков и множество восторженных комментариев.

"Вау-вау-вау", "Просто нереальная", "Очень сексуальная", "Невероятная Кайли", - пишут фолловеры.

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Автор: Диана Могилевич