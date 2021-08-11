Американская модель Кайли Дженнер поделилась с фолловерами в Instagram откровенным фото, на котором она предстала обнаженной.
В кадре Кайли сидит на коленках в одних стрингах, которые едва заметны на ее теле. Несмотря на то, что грудь она прикрыла, пикантности фото добавило золото, которым она обсыпала свое тело.
Также Дженнер нанесла яркий макияж и добавила несколько массивных украшений. На фото модель позировала с распущенными волосами.
Меньше чем за сутки такой снимок Кайли набрал почти 6 миллионов лайков и множество восторженных комментариев.
"Вау-вау-вау", "Просто нереальная", "Очень сексуальная", "Невероятная Кайли", - пишут фолловеры.
Вас также могут заинтересовать новости:
- "За меня убьет": солистка KAZKA навела суету на "Танцах со звездами"
- "Рак-дурак отобрал": Янина Соколова довела сеть до слез письмом несуществующей дочери
- Известная актриса сломала ребра на съемках фильма
- Ротару ловко обманула всю Украину псевдо-продажей гостиницы в Крыму
- "Вы Джиган?": Дмитрий Гордон предложил фанам прокатиться на железном коне