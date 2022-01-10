Адель снялась в новой фотосессии.

33-летняя британская певица, обладательница 15 премий "Грэмми" Адель снялась в образе Белоснежки.

Она позировала в красном платье с глубоким декольте и открытыми плечами, а в руке Адель держит яблоко. Дополнила она образ яркими серьгами, колье и кольцами. Также певица нанесла яркий макияж с акцентом на губы и сделала "мокрую" укладку.

Читайте такжеЗлата Огневич похвасталась роскошной фигурой на отдыхе в АфрикеПоклонники восхитились ее новым образом, отметив, что звезда выглядит просто потрясающе. Особенно ее похвалили за похудение и то, что она сумела сохранить результаты после него.

"Потрясающе", "Ты - невероятная", "Тебе очень идет этот образ", "Такая худенькая", "В таком весе тебе намного лучше", "Молодец! Так держать", - пишут поклонники.

Напомним, ранее фанат Адель на ее концерте вывел возлюбленную на сцену и сделал предложение.

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