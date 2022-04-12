Деньги он пообещал отдать волонтерам.

Украинский поэт, писатель и музыкант родом из Харькова Сергей Жадан получил немецкую Премию Свободы. Премия основана фондом легендарного журналиста и издателя Франка Ширрмахера. Денежное вознаграждение составляет чуть более 300 тысяч гривен.

На своей странице в Facebook Жадан сообщил, что передаст все средства на помощь украинским военным.

"Премия Свободы в этом году вручается впервые вместе с традиционной премией фонда. Спасибо организаторам за этот жест поддержки Украины – для нас сегодня внимание и поддержка мира действительно очень важны. Денежную составляющую премии – 10 000 швейцарских франков – с радостью отдам на волонтерские нужды: куплю пару бусов для хороших людей. Работаем дальше! Работаем на победу!", - отметил Сергей Жадан.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что Сергея Жадана номинировали на Нобелевскую премию по литературе.

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