Жадан - автор многих поэтических сборников.

Харьковского поэта и музыканта Сергея Жадана выдвинули на Нобелевскую премию по литературе.

"Жадан – один из величайших поэтов Украины и замечательный прозаик, переведенный и награжденный в мире. По нашему мнению, лауреат Нобелевской премии. Свободная Украина в значительной степени говорит и думает словами Жадана, внимательно их слушает. Сегодня поэт в своем Харькове. И он борется" , – говорится в заявлении.

Сергей Жадан - не только автор многих поэтических сборников, но и музыкант. Он участник украинских рок-групп "Жадан і Собаки" и "Линия Маннергейма". Автор романов "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Месопотамия", "Интернат", поэтических сборников "Цитатник", "Эфиопия", "Жизнь Марии", "Тамплиеры", "Антенна".

Литературные произведения Сергея Жадана получили многочисленные национальные и международные награды, были переведены более чем двадцать языков.

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