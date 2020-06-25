Подруга Эмбер Херд отказалась поддержать ее в суде против Джонни Деппа

Аманда де Кадене была шокирована угрозами Херд в адрес Деппа.

Близкая подруга актрисы Эмбер Херд, активистка движения за гендерное равенство #MeToo Аманда де Кадене резко отказалась поддерживать ее в суде против Джонни Деппа.

Такое решение Кадене приняла после того, как услышала записи, на которых Эмбер угрожает Джонни бросить в него что-то тяжелое и приказывает ему замолчать. Поведение Херд настолько возмутило Аманду, что она отказалась свидетельствовать в ее пользу, сообщает ТСН.

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"Я узнала факты, которые изменили мой взгляд на дело. Когда я услышала первый раз запись, на которой Эмбер применяет вербальное насилие по отношению к Деппу, меня это напугало. Эмбер утверждала, что запись была изменена защитой Джонни. Я надеялась, что она возьмет на себя ответственность, но этого не произошло. С тех пор мы не общались и я поняла, что человек, которому я верила, не была со мной честной", - прокомментировала Кадене

Как сообщал ранее УНИАН, ранее стало известно о том, что четыре адвоката Эмбер Херд отказались работать с ней в деле против Джонни Деппа. Защитники актрисы подали заявление о выходе из дела о клевете.

Актеры познакомились во время съемок киноленты "Ромовый дневник". В феврале 2015 года звездная пара сыграла свадьбу, а через 15 месяцев Херд подала на развод и обвинила мужа в домашнем насилии.

Однако сам Депп до сих пор отрицает эту информацию, утверждая, что Эмбер никогда не бил. Актер даже подал иск о клевете, чтобы доказать, что все обвинения в домашнем насилии, выдвинутые Эмбер против него, основанные на лжи.

Если представителям актера удастся это доказать, ей грозит до трех лет тюрьмы.

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