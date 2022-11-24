Известно, что пара рассталась летом 2022 года. Настоящую причину они не называли.

Турагент Анна Богдан, которая победила в 11 сезоне шоу "Холостяк", но позже рассталась с главным героем Михаилом Заливако, рассказала, общается ли она сейчас со своим бывшим. Фанаты постоянно задают этот вопрос, поэтому девушка решила поделиться ответом публично в Instagram-блоге:

"Очень много от вас таких вопросов. Нет, я не общаюсь. Я никогда не общаюсь со своими бывшими мужчинами".

История любви Михаила Заливако и Анны Богдан

Пара сложилась у всех на глазах - в романтическом реалити-шоу "Холостяк". В финале 11 сезона Заливако сделал предложение Богдан, однако уже в июне 2022 года стало известно, что они расстались. Тогда на знаменитостей обрушилась волна критики за то, что у них была любовь по контракту. Анна и Михаил отрицают то, что их отношения развивались по сценарию.

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Учитывая то, что Михаил и Анна часто делились совместными фотографиями в социальных сетях, а также появлялись на различных телешоу, некоторые поклонники все же верять в правдивость их чувств. Вместе пара была больше года.

Напомним, победительница "Холостяка-11" Анна Богдан рассказала, с кем проводит время в Европе.

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