Со сцены Ф. Мюррей Абрахам заговорил о единстве народов.

В ночь на 27 февраля в США прошла церемония награждения премии Гильдии киноактеров США - награды вручали за выдающиеся заслуги в области кинематографа и телевидения. Не обошлось на мероприятии без неприятных инцидентов.

Американец Ф. Мюррей Абрахам, которого наградили как выдающегося драматического актера, произнес со сцены скандальную речь. Он заявил, что желает мира в Украине и в России, очевидно, забыв о том, что россияне - это террористы, которые ежедневно убивают мирных жителей Украины, стреляя по жилым домам, школам, детским садам, больницам.

"Это прекрасное время, но я хотел бы обратиться с молитвой к жертвам землетрясений в Сирии и Турции, а также с молитвой о мире в Украине и России. Объединены навсегда!" - сказал Мюррей Абрахам, пишет журнал People.

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Кто такой Ф. Мюррей Абрахам

83-летний актер родом из Питтсбурга, Пенсильвания. Наиболее знаковой ролью является роль Антонио Сальери в фильме "Амадей" - за это он стал лауреатом премий "Оскар" и "Золотой глобус". Также Мюррей Абрахам прославился ролями в фильмах "Лицо со шрамом" и "Найти Форрестера", и в сериале "Родина".

На премии Гильдии киноактеров Мюррей Абрахам был представлен от драматического сериала "Белый лотос" - их выделили в номинации "Лучший актерский состав в драматическом сериале".

Премия Гильдии киноактёров США: подробности

Screen Actors Guild Award или SAG Awards - это известная американская кинопремия, присуждается Гильдией киноактёров США с 1995 года. Награждают деятелей в сфере культуры за кинофильмы и ТВ-сериалы. Премия является одной из самых престижных в мире киноиндустрии, а также считается, что именно на нее ориентируются при составлении списка победителей Оскара.

Напомним, фаворитом Гильдии киноактеров США в 2023 стала команда фильма "Все везде и сразу".

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