Роман Сасанчин опроверг наличие опухоли у дочери.

Украинский певец, победитель шоу "Голос страны" ответил на слухи о болезни его маленькой дочери, родившейся в декабре 2021 года.

По словам Сасанчина, в СМИ начала появляться информация о том, что у его дочери Элизабет онкология. Так, артист призвал журналистов не распространять клевету, а также запретил вообще что-либо публиковать о его семье.

"Я много раз закрывал глаза на разные статьи, много молчал. Понимаю, сейчас военное время и гибнут люди, но такое говорить на маленького ребенка, чтобы их сайт имел пиар и просмотры?! Это низко! Я это так не оставлю! Я запрещаю этому сайту публиковать любую статью, касающуюся моей жизни! Автора статьи я обязательно позже покажу! Это низко, позор вам! Друзья, не читайте их сайт и распространите себе, чтобы другие знали, что у них чистый фейк!" – написал Сасанчин.

Напомним, ранее 19-летний Роман Сасанчин показал лицо новорожденной дочери.

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