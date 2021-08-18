Телеведущий сейчас в отпуске вместе с супругой и детьми.

Украинский телеведущий Дмитрий Гордон опубликовал в своем Instagram-блоге фото с отдыха.

Так, Дмитрий позировал на снимке в компании своих любимых девочек - супруги Алеси Бацман и троих дочерей. В кадре он предстал в одних плавках, засветив обнаженный торс. Такой снимок он сопроводил лаконичной подписью: "Лето ок".

"Дмитрий, вам плавки не жмут?", "Клан Гордонов", "Дмитрий, вы научили их вырывать кадыки?", "Это твоя охрана?", "Дмитрий, просто знайте, что вы - легенда ! Как Уилл Смит, просто не такой загорелый", - пошутили в комментариях пользователи сети.

Ранее Дмитрий Гордон показал фото с супругой, которая сидела у его ног. Такой снимок вызвал бурю возмущения в сети.

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Автор: Диана Могилевич