Мужчина записал видео из салона автомобиля.

Утром 14 февраля пластический хирург Эдгар Каминский опубликовал в своем Инстаграме видео. Он показал, как отвозит в школу своих детей, и спел со своим сыном Леоном гимн Украины.

В описании к видео Эдгар отметил, что они продолжают жить обычной жизнью и никуда не планируют уезжать.

"По дороге в школу. Все будет хорошо. Мы дома, мы в Киеве", - отметил пластический хирург.

"Очень трогательно!!! Слава Украине!!", "Пусть будет мир на нашей земле", "Какие вы молодцы! Смотрела на вас и улыбалась от души!", "Эдгар, это просто бальзам на сердце!", - пишут поклонники в комментариях.

Отметим, певица Слава Каминская и пластический хирург Эдгар Каминский развелись в 2019 году. Их у нее двое — сын-первоклассник Леон и младшая дочь Лаура. Эдгар и Слава сохранили дружеские взаимоотношениях, чтобы не травмировать психику детей.

Напомним, украинская певица Слава Каминская выпустила свой первый альбом "Имя твое" в преддверии Дня влюбленных.

Вас также могут заинтересовать новости: