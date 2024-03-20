РосСМИ пишут, что он уже хочет приобрести жилье за рубежом.

Российский актер и ведущий Дмитрий Нагиев, который молчит о войне в Украине, похоже решил эмигрировать из РФ.

Некоторые росСМИ пишут о том, что мужчина якобы уже присмотрел себе жилье в ОАЭ.

"Дмитрий думает приобрести недвижимость в ОАЭ. Кстати, известно, что за покупку квартиры определенной стоимости в стране ее владельцу дают резидентство. Поэтому не исключено, что Нагиев таки планирует эмигрировать из России или жить на две страны", - пишет росСМИ.

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Также стало известно, что в конце марта он хочет провести в Дубае авторский интенсив. Это будет мастер-класс по актерскому мастерству, на который якобы уже раскуплены почти все билеты.

Сам Нагиев не комментирует слухи о переезде и редко дает интервью.

Что известно о позиции Дмитрия Нагиева относительно войны

После 24 февраля 2022 года Дмитрий опубликовал черно-белое видео, в котором играет песня со словами "мы воевали сами с собой". После этого ведущий официально не высказывал свою позицию. Однако позже отказался от участия в церемонии вручения "Премии Муз-ТВ", которую вел несколько лет подряд и исчез с российских экранов.

Напомним, недавно директор Дмитрия Нагиева отреагировала на фейк о его публичной поддержке Путина.

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