Она сказала, что это сплошная неправда, от которой ей больно.

Польская певица Бланка, принимавшая участие в Евровидении-2023, высказалась по поводу того, что ее брат поддерживает кровавый режим Кремля.

Девушка сказала, что вся ее семья поддерживает исключительно Украину. Поэтому ей больно от того, что ее брата обвиняют в солидарности со страной-агрессором.

"Хочу однозначно подчеркнуть, что категорически не согласна с этой информацией. Когда пишу это, плачу от печали. Никогда в жизни мне не приходило в голову, что я буду связана с чем-то совершенно отличным от того, что в моем сердце и моих взглядах", - говорится в сообщении пресс-службы исполнительницы.

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Она добавила, что ее семья никогда не поддерживала Россию. Более того, она ждет, когда Украина победит в этой полномасштабной войне и она сможет приехать в нашу страну с концертом.

"То, с чем СМИ пытаются связать меня, абсурдно, расходится с правдой и заставляет меня испытывать такую боль, которую я никогда раньше не испытывала", - сказала Бланка.

Скандал вокруг семьи Бланки

Брат певицы Оливер опубликовал пост в соцсетях, где поддержал пропагандистские нарративы. В нем говорится о "киевских нацистах" и "освободителях".

Кроме того, Оливер поддерживал российскую пропаганду в то время, как армия страны-террориста пыталась захватить Киев и устраивала зверства в области.

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