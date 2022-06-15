Инцидент произошел в поезде в Чехии.

Украинский пианист-виртуоз Евгений Хмара, который регулярно выступает с концертными турами по Украине и за рубежом, а также пишет музыку для кинофильмов и телесериалов, сообщил о неприятной ситуации, которая произошла с ним в поезде в Чехии.

Он рассказал, что злоумышленники украли все музыкальное оборудование, которое он оставил под сидением. Также Хмара добавил, что эти инструменты стоили 8 тысяч евро.

"Это не просто потеря чего-то материального, это потеря чего-то гораздо большего - это два года моей музыкальной жизни. Куча студийных записей, которые не вернуть", - сказал Евгений.

Стоит отметить, что Евгений Хмара вместе с Ириной Федишин дает благотворительные концерты, на которых собирает деньги для помощи украинской армии.

Напомним, ранее травести-дива Монро рассказала о ненависти к русским.

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