Певица МакSим восстановилась после аварии и хочет продолжить карьеру
Российская певица МакSим отлично провела время на самоизоляции и смогла восстановить здоровье после аварии, которая произошла в 2019 году.
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Об этом сообщила менеджер певицы Маргарита Соколова. "Чувствует себя прекрасно, настроение отличное. Бодра, весела, оптимистично настроена. Много времени проводит с детьми, много гуляет, занимается физическими нагрузками. Очень довольна жизнью, тем, что она имеет возможность отдыхать", - рассказала о самочувствии МакSим ее представитель, передает medikforum.
По словам Соколовой, после завершения эпидемии коронавируса певица вернется в студию, где будет работать над новым альбомом, а затем отправиться в гастрольный тур.
Как сообщал УНИАН, 2 февраля стало известно, что МакSим уходит со сцены из-за обострения осложнений, вызванных автокатастрофой. Однако существует и другая версия, по которой певица все это время боролась с алкогольной зависимостью.
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