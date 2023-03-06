Артистка рассказала, что у нее появились серьезные проблемы со сном, из-за чего она вынуждена обращаться к врачам.

Певица Светлана Тарабарова, которая сейчас беременна третьим ребенком, рассказала о своем состоянии. Артистка поделилась, что в последнее время ее мучают проблемы со сном, которые даже заставляют обращаться к врачу в ночное время.

"Не скажу, что во время войны ходить в положении легко. Нет! Все равно ты волнуешься, все равно физически сложно. Вот, например, последние несколько ночей я вообще не сплю. Не знаю, почему", - рассказала Тарабарова подписчикам.

Чтобы узнать, что же сейчас происходит с ее организмом, Светлана обратилась в клинику, где стоит на учете. Оказалось, ребенок знаменитости "перепутал" время суток, поэтому ночью теперь проявляет активность, к чему мама не может привыкнуть.

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"А теперь в клинике выяснили, почему я спать не могу и звоню им каждую ночь с вопросами. Ситуация такая - ночью движ, спать невозможно. А вот днем дочь решила спать", - поделилась артистка.

Ранее Светлана Тарабарова рассказывала своим подписчикам, что беременность - это не так идеально, как может показаться на первый взгляд по красивым фото из социальных сетей. Это еще и проблемы с аппетитом, перепады настроения, физические ограничения. Артистка уверяет, что это то, с чем нужно смириться и что нужно перетерпеть.

Напомним, Тарабарова впервые за долгое время показала маму, которую вывезла из Херсона.

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