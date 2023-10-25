Украинский певец Александр Кривошапко развелся со своей третьей супругой Марией, с которой сыграл свадьбу в 2022 году. Что между ними произошло - неизвестно, однако певец удалил все совместные с ней фото из Instagram.
Сразу же после развода артист закрутил новый роман. Его избранницей стала девушка по имени Кристина, которую он называет своим лучиком света.
Интересно и то, что девушка также опубликовала совместное фото с Александром. К нему она добавила такую подпись:
"Вот он – синтез мужественности и нежности. Только с тобой я чувствую себя такой защищенной и любимой".
Личная жизнь Александра Кривошапко
В мае 2011 года Александр женился на Татьяне Денисовой, судье шоу "Танцуют все". Однако из-за многочисленных ссор супруги развелись.
Второй женой Александра стала украинская актриса и модель из Запорожской области Марина Кински. В августе 2017 года у пары родился первенец - дочь Алиса. Но и с Мариной Александр вскоре расстался.
Третьей его супругой стала косметолог Мария. Об их отношениях стало известно в 2021 году, через год они уже поженились. Однако за время отношений пара рассталась, потом снова сходилась.