Артист шокировал публику новостью.

Украинский певец Александр Кривошапко развелся со своей третьей супругой Марией, с которой сыграл свадьбу в 2022 году. Что между ними произошло - неизвестно, однако певец удалил все совместные с ней фото из Instagram.

Сразу же после развода артист закрутил новый роман. Его избранницей стала девушка по имени Кристина, которую он называет своим лучиком света.

Интересно и то, что девушка также опубликовала совместное фото с Александром. К нему она добавила такую подпись:

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"Вот он – синтез мужественности и нежности. Только с тобой я чувствую себя такой защищенной и любимой".

Личная жизнь Александра Кривошапко

В мае 2011 года Александр женился на Татьяне Денисовой, судье шоу "Танцуют все". Однако из-за многочисленных ссор супруги развелись.

Второй женой Александра стала украинская актриса и модель из Запорожской области Марина Кински. В августе 2017 года у пары родился первенец - дочь Алиса. Но и с Мариной Александр вскоре расстался.

Третьей его супругой стала косметолог Мария. Об их отношениях стало известно в 2021 году, через год они уже поженились. Однако за время отношений пара рассталась, потом снова сходилась.

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