Пограничники не пустили в Украину российского музыканта Петра Мамонова из-за посещения временно оккупированного Крыма, ему запрещен въезд на три года.
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Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.
«Вчера в аэропорту «Борисполь» во время оформления пассажиров авиарейса из Турции пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» остановили двух граждан РФ. Иностранцы нарушили порядок въезда-выезда на ВОТУ АР Крым", - говорится в сообщении.
В ГПСУ уточняют, что одним из иностранцев оказался российский рок-музыкант, участник группы «Звуки Му», актер и радиоведущий. «Он вместе с гражданкой РФ направлялся в Украину якобы с частной целью», - отмечают в ведомстве.
Во время мероприятий контроля пограничники установили, что россияне ранее незаконно посещали временно оккупированный Крым.
«Учитывая все обстоятельства, сотрудники Госпогранслужбы отказали иностранцам в пересечении границы и обоим на три года запретили въезд в Украину. Граждане РФ выбыли обратно обратным авиарейсом", - проинформировали в пограничном ведомстве.
Как сообщил УНИАН источник в Госпогранслужбе, речь идет о Петре Мамонове.
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