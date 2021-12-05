Они пришли к этому решению в более осознанном возрасте и не пожалели.

Пожалуй, еще с детства и игр с куклами девочки начинают мечтать о том, как станут мамами. Кто-то быстро повзрослел и родил наследников в очень юном возрасте, а кто-то к этому решению шел долгие годы. Впрочем, подарить жизнь человеку никогда не поздно.

Ева Лонгория

Актриса Ева Лонгория впервые стала мамой в 42 года. В 2018 году она вышла замуж за Хосе Антонио Бастона, а уже через два года родила возлюбленному сына Сантьяго Энрике.

Холли Берри

"Женщина-кошка" Холли Берри родила дочь Налу в 42 года, а еще через пять лет подарила жизнь сыну Марсео. По словам актрисы, она сама выносила и родила двоих детей. При чем вторая беременность была для нее неожиданностью.

"Я стала матерью поздно, но это гораздо лучше, чем если бы я родила в 21 или 25. Тогда я была просто маленьким ребенком, ищущим свое призвание в жизни, и уж точно не могла взять на себя ответственность за кого-то еще. Я так рада, что сумела дождаться идеального времени", - рассказала в одном из интервью актриса.

Сальма Хайек

В возрасте 41 года первенца родила и актриса Сальма Хайек. Она подарила своему возлюбленному Франсуа Анри Пино дочь, которую назвали Валентину Палому Пино. Зачатие и роды у нее происходили естественно, так же как и у Холли Берри.

По словам Сальмы, ее дочери повезло, что она родилась, когда ей было за 40. Вряд ли раньше актриса могла бы дать дочери все самое необходимое.

Ева Мендес

Ева Мендес долгое время говорила о том, что она чайлдфри. Так продолжалось до тех пор, пока она не встретила Райана Гослинга. Сейчас у них двое детей - старшую дочь Ева родила в 40 лет, а младшую - в 42.

Моника Беллуччи

У Моники Беллуччи также двое детей с 6-летней разницей в возрасте. Первый ребенок появился на свет, когда Монике было 40 лет, а второй - в 46. Как видим, знаменитости доказывают, что бояться поздних родов не стоит. А испытать счастье материнства достойна каждая женщина.

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Автор: Диана Могилевич