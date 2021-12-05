Ева Лонгория / instagram.com/evalongoria

Пожалуй, еще с детства и игр с куклами девочки начинают мечтать о том, как станут мамами. Кто-то быстро повзрослел и родил наследников в очень юном возрасте, а кто-то к этому решению шел долгие годы. Впрочем, подарить жизнь человеку никогда не поздно.

Ева Лонгория

Актриса Ева Лонгория впервые стала мамой в 42 года. В 2018 году она вышла замуж за Хосе Антонио Бастона, а уже через два года родила возлюбленному сына Сантьяго Энрике.

Ева Лонгория / instagram.com/evalongoria

Холли Берри

"Женщина-кошка" Холли Берри родила дочь Налу в 42 года, а еще через пять лет подарила жизнь сыну Марсео. По словам актрисы, она сама выносила и родила двоих детей. При чем вторая беременность была для нее неожиданностью.

"Я стала матерью поздно, но это гораздо лучше, чем если бы я родила в 21 или 25. Тогда я была просто маленьким ребенком, ищущим свое призвание в жизни, и уж точно не могла взять на себя ответственность за кого-то еще. Я так рада, что сумела дождаться идеального времени", - рассказала в одном из интервью актриса.

Холли Берри / instagram.com/halleberry

Сальма Хайек

В возрасте 41 года первенца родила и актриса Сальма Хайек. Она подарила своему возлюбленному Франсуа Анри Пино дочь, которую назвали Валентину Палому Пино. Зачатие и роды у нее происходили естественно, так же как и у Холли Берри. 

По словам Сальмы, ее дочери повезло, что она родилась, когда ей было за 40. Вряд ли раньше актриса могла бы дать дочери все самое необходимое.

Сальма Хайек / instagram.com/salmahayek

Ева Мендес

Ева Мендес долгое время говорила о том, что она чайлдфри. Так продолжалось до тех пор, пока она не встретила Райана Гослинга. Сейчас у них двое детей - старшую дочь Ева родила в 40 лет, а младшую - в 42.

Ева Мендес / depositphotos.com

Моника Беллуччи

У Моники Беллуччи также двое детей с 6-летней разницей в возрасте. Первый ребенок появился на свет, когда Монике было 40 лет, а второй - в 46. Как видим, знаменитости доказывают, что бояться поздних родов не стоит. А испытать счастье материнства достойна каждая женщина.

Моника Беллуччи / instagram.com/monicabellucciofficiel

Ранее УНИАН назвал 5 знаменитостей с неопрятным видом.

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Автор: Диана Могилевич