Герцогиня Сассекская опубликовала ролик с пляжа.

Жена принца Великобритании Гарри - Меган Маркл - решила начать новый год с возвращения в социальные сети. После многих лет тишины герцогиня Сассекская опубликовала первый пост на своей странице Instagram.

Долгое время знаменитость не делилась кадрами из своей жизни в сети. Она исчезла из Instagram еще семь лет назад, но в среду, 1 января, неожиданно вернулась. Ранее поклонники звезды лишь предполагали, что страница "meghan" принадлежит Маркл. А сейчас герцогиня подтвердила это, опубликовав новое видео.

На кадрах она бежит по пляжу и останавливается у воды, после чего рисует пальцем на песке цифры - 2025. Вероятно, ролик жене снимал принц Гарри на пляже в Монтесито, штат Калифорния, где живут супруги.

Видео Меган решила не подписывать, а также ограничить доступ к комментариям. Ролик завершается тем, что счастливая герцогиня выбегает с улыбкой из кадра, а оператор снимает океан.

Также жена принца уже успела обновить фото на аватарке. На снимке улыбающаяся звезда позирует в белом платье. Сейчас в Instagram за ней следит 717 тысяч человек, а вот сама знаменитость не подписана ни на кого.

Отметим, что Маркл была активной пользовательницей соцсетей до момента, как стала частью королевской семьи в 2018 году. Семь лет назад за ней следило только в Instagram 3 миллионов подписчиков, однако она удалила свои страницы в соцсетях. Вероятно, уход Гарри и Меган от обязанностей королевской семьи повлиял на то, что она снова начала вести свою страницу.

Что известно о Меган Маркл

Герцогиня родом из Лос-Анджелеса, США. Она стала известной как актриса благодаря роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры". В 2018 году Меган вышла замуж за принца Гарри.

Маркл занимается благотворительной деятельностью и защитой прав женщин и детей. В 2020 году вместе с принцем она объявила об отступлении от обязанностей старших членов королевской семьи Великобритании и переехала в США.

Напомним, ранее Меган Маркл призналась, что хотела совершить самоубийство. Знаменитость объяснила, что стало причиной ее суицидальных мыслей и как она справилась с ними.

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