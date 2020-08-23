Пэрис Хилтон рассказала о насилие в детстве
11:56, 23 августа 2020Звезды
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Актриса подвергалась физическому и психическому насилию.
Актриса подвергалась насилию / eastnews.ua
Известная актриса Пэрис Хилтон выпустит документальный фильм This Is Paris, в котором рассказала о физическом и психическом насилие, пережившее в детстве.
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В школе-интернате она подвергалась насилию, передает People.
"Я так долго закапывала свою правду. Но я горжусь сильной женщиной, которой я стала. Люди могут предположить, что все в моей жизни мне давалось легко, но я хочу показать миру, кто я есть на самом деле", - сказала актриса.
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