Пэрис Хилтон рассказала о насилие в детстве

Известная актриса Пэрис Хилтон выпустит документальный фильм This Is Paris, в котором рассказала о физическом и психическом насилие, пережившее в детстве.

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В школе-интернате она подвергалась насилию, передает People.

"Я так долго закапывала свою правду. Но я горжусь сильной женщиной, которой я стала. Люди могут предположить, что все в моей жизни мне давалось легко, но я хочу показать миру, кто я есть на самом деле", - сказала актриса.