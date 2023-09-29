Мужчина угрожал собаке, а блогер начал с ним спорить из-за языкового вопроса.

Украинский видеоблогер и ведущий развлекательных шоу Ваня Рассел рассказал о неприятном инциденте. Он случайно "нарвался" на неадеквата, который угрожал бездомному псу.

"Я себе спокойно выгуливал свою собаку. У меня в парке есть дворовая собачка Романита (Маня), которая живет там еще с 2020 года. И когда люди заходят в парк со своими собаками - Маня начинает лаять от радости. Тут идет какое-то невоспитанное, а главное, не украинское хамло, лет 40 на вид, и спрашивает меня, моя ли это собака лает? Я говорю, что нет, а дальше я говорю, что "эта дворовая собачка ничего с ним не сделает". В этот момент я параллельно записывал голосовое Jerry Heil. Самый главный момент, когда это хамло начинает мне угрожать на русском, что "разорвет пасть", попадает в аудио. Далее оно что-то говорит о наморднике. Это таким дол***бам нужен намордник", - рассказал Рассел.

Он был очень возмущен тем, что мужчина угрожал "разорвать пасть" собаке. Также Рассел не понимает, почему люди до сих пор общаются на русском языке. Блогер с трудом сдерживал эмоции, во время конфликта он кричал.

"Сколько еще ждать? Год, 5, 10, чтобы большинство начало переходить на украинский? Но по воспитанию того быдла понятно, что ему прямая дорога в п*рашу!" - добавил Рассел.

На видео, которое блогер разместил в Instagram, действительно можно услышать угрозы от мужчины. В комментариях фаны поддержали Рассела и пишут:

"Некоторым людям нужен намордник"

"Все правильно сделал. Особенно, когда г**новорящий человек агрессивен"

"Полностью поддерживаю, на все 100%".

Но без споров не обошлось. Некоторые юзеры отметили, вопрос языка можно было бы и не поднимать. Такие комментаторы пишут:

"Ты не имеешь права указывать, кому и как разговаривать"

"Непопулярное мнение, но можно уже отцепиться от русскоязычных? У нас куча проблем сейчас, вместо того, чтобы объединяться, мы разделяемся"

"Возможно, человеку сложно перейти на государственный, такое тоже может быть, но вы не имеете права кому-то давать указания, кому и как разговаривать".

Кто такой Ваня Рассел

Ваня Рассел - музыкальный критик, ведущий, член жюри премии YUNA, а также автор развлекательных видео. Он живет в Киеве. Блогер рассказывал, что он - дальтоник. Недавно же Рассел совершил каминг-аут.

Вас также могут заинтересовать новости: