Модель предстала в мини-платье.

Известная модель Памела Андерсон опубликовала в Instagram новый снимок.

На фото она позирует у окна в белом мини-платье, которое едва прикрывает ее попу. Волосы звезда распустила, поэтому ее локоны развеивались на ветру. Буквально за день фото набрало почти 20 тысяч лайков.

Чем известна Памела Андерсон:

В 1989 впервые попала на обложку журнала Playboy и в дальнейшем сотрудничала с компанией

С 1992 года начала сниматься в сериале «Спасатели Малибу», после которого стала одним из секс-символов США

В 1995 году в Интернет попала видеозапись сексуального характера с участием Памелы и Томми Ли

В течение долгих лет пропагандирует вегетарианство, выступает за права животных и является активисткой многих благотворительных кампаний

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич