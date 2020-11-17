Модель показала фото / instagram.com/pamelaanderson
Известная модель Памела Андерсон опубликовала в Instagram новый снимок.
На фото она позирует у окна в белом мини-платье, которое едва прикрывает ее попу. Волосы звезда распустила, поэтому ее локоны развеивались на ветру. Буквально за день фото набрало почти 20 тысяч лайков.
Модель показала фото / instagram.com/pamelaanderson
Чем известна Памела Андерсон:
- В 1989 впервые попала на обложку журнала Playboy и в дальнейшем сотрудничала с компанией
- С 1992 года начала сниматься в сериале «Спасатели Малибу», после которого стала одним из секс-символов США
- В 1995 году в Интернет попала видеозапись сексуального характера с участием Памелы и Томми Ли
- В течение долгих лет пропагандирует вегетарианство, выступает за права животных и является активисткой многих благотворительных кампаний
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