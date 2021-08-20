Алекс Родригес сфотографировался на фоне машины, которую он дарил певице на День рождения.

Бывший парень певицы Дженнифер Лопес вызвал бурную критику от пользователей сети. Фанаты обвинили Алекса Родригеса в том, что он якобы отобрал у своей экс-возлюбленной авто. Этот поступок комментаторы назвали "мерзким".

Дело в том, что Родригес похвастался новым фото в Instagram, на нем он позирует возле красного кабриолета Porsche 911 GTS, который он дарил Джей Ло в 2019 году.

Бывший парень певицы похвастался машинами и отметил, что он "супер-приземленный". Так он пошутил о типе авто в своем парке. Однако большинство фанатов не одобрили хвастовское фото Родригеса. В комментариях ему сразу напомнили, что эту машину, которая стоит почти 150 тысяч долларов, он дарил Джей Ло.

В июле 2019 года певица праздновала юбилей. Тогда ей исполнилось 50 лет, а Родригес, с которым она в то время состояла в отношениях, поразил ее своей щедростью. Однако оказалось, что подарок почему-то остался у бывшего парня певицы. Как известно, сейчас Джей Ло счастлива в отношениях с Беном Аффлеком, именно с ним она сошлась после разрыва с Родригесом.

Читайте такжеЖена-модель Джейсона Стейтема снова беременна (фото)По мнению фанатов, Родригес мог отобрать машину у Джей Ло, когда та его бросила. Некоторые также считают, что сама певица могла вернуть бывшему его подарок. Но то, что Родригес мог согласиться принять авто, комментаторы назвали "мерзким".

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Автор: Полина Кузенко