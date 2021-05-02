Отец и опекун известной американской певицы Бритни Спирс Джейми заявил, что его дочь страдает деменцией.

Читайте такжеБритни Спирс решила успокоить фанатов, но напугала их еще больше (видео)Об этом пишет ТСН со ссылкой на Miror.

О диагнозе он сообщил в документах, которые якобы должны доказать, что исполнительница нуждается в опеке.

По словам журналиста Мобина Ажара, документы эти появились на некоторых сайтах. Сам же он считает, что заявления о слабоумии Спирс звучат странно. Ведь о диагнозе звезды никто раньше не говорил. К тому же только 5% людей в возрасте до 65 лет в США страдают этим расстройством.

Деменция – это приобретенное слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых. Наиболее часто деменция наблюдается в старости.

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Автор: Катерина Шварц