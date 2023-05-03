Звезда "Телохранителя" пока что никак не комментировал развод.

От голливудского актера Кевина Костнера ушла жена. Он прожил в браке с Кристин Баумгартнер 18 лет, однако она решила подать на развод.

По данным издания TMZ, причиной раскола звездной пары стали "непримиримые разногласия". Супруга Костнера хочет разорвать с ним отношения и требует совместной опеки над их тремя детьми. У пары двое сыновей и одна дочь, все они несовершеннолетние.

Известно, что Костнер отреагировал на поступок Баумгартнер. Он подал ответ на иск жены и отметил, что тоже будет бороться за опеку над детьми. Информацию о разводе также прокомментировал представитель актера.

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"К большому сожалению, обстоятельства, которые он не мог контролировать, привели к тому, что мистеру Костнеру пришлось участвовать в расторжении брака", - отмечается в заявлении.

Также издание сообщает, что Баумгартнер в своем заявлении о разводе не требовала "супружеской поддержки", так называемой выплаты при разводе. Однако она все равно получит определенную сумму, так как перед оформлением брака с Костнером они заключали брачный договор.

Что известно о Кевине Костнере

Голливудскому актеру, который играл в фильмах "Телохранитель", "Неприкасаемые" и снимался в сериале "Йеллоустон", 68 лет. Кевин Костнер является обладателем премий "Оскар", "Золотой глобус" и "Эмми".

В 2000 году актер познакомился и начал встречаться с моделью Баумгартнер. В 2004 году они поженились. В браке у них появились двое сыновей и одна дочь.

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