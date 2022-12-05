После 24 февраля актер забрал к себе 80-летнюю маму. Вместе они прятались в укрытии во время воздушных тревог.

Народный артист Украины Остап Ступка в интервью ЖВЛ рассказал о том, как прошли первые недели после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Так, он принял решение забрать к себе маму Ларису Семеновну:

"С первых дней я маму забрал к себе. Все спускались в паркинг, спали в машинах, ели. Мы там прожили четыре ночи. Маме 80 лет и она спит в машине. Это героический поступок с ее стороны".

Ступка, смеясь, рассказал, что даже несмотря на войну Лариса Семеновна не спешила отказываться от ежедневных традиций.

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"Мы сидим в паркинге, и мама спрашивает есть ли чай. Я говорю, что есть в термосе, наливаю ей. Мама спрашивает: "А мед?" Я говорю: "Мед дома". Начинается воздушная тревога, и она говорит: "Пошли домой, потому что я чай буду пить только с медом". И что вы думаете? Мы идем домой, потому что маме нужно пить чай только с медом. Иначе никак", - сказал Остап Богданович в интервью ЖВЛ.

Он признался, что между его мамой и женой были споры на почве того, что две хозяйки вынуждены были делить одну кухню, но до жёстких скандалов не доходило.

"Бывали разные ситуации. Не очень жесткие, но с намеками. От этого никуда не деться", - сказал Остап Ступка.

Он также добавил, что его мама прожила с ними полтора месяца, после чего решила поехать домой.

А вот у него с младшей на 20 лет женой Дарьей никаких конфликтов не было. Как признался актер, их отношения стали более крепкими:

"Мы пытались помогать друг другу, поддерживать, беречь психику друг друга. Потому что эмоциями и криком ты же ничего не изменишь в лучшую сторону".

Напомним, ранее Остап Ступка рассказал, как помогал сыну Дмитрию пережить развод с Полиной Логуновой.

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