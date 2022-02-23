Андрей Орлов написал стих к 23 февраля.

Российский поэт Андрей Орлов (Орлуша) решил поддержать Украину в такое нелегкое время и написал стих, в котором предупредил российских военных о смерти, если они продолжат войну с нашей страной.

Своим новым стихотворением Орлуша призывает женщин не дарить мужчинам на 23 февраля одеколоны, бритвы, гвардейские значки и солдатиков, а лучше отговорить их от "ненужной войны".

Стоит отметить, что Андрей Орлов в марте 2014 года вместе с рядом других деятелей культуры выразил своё несогласие с политикой российской власти в Крыму. Позже в интервью украинскому изданию "Обозреватель" он признался, что перечислял деньги Вооружённым силам Украины (ВСУ), воюющим на Донбассе.

Напомним, ранее украинский фитнес-тренер Анита Луценко резко послала президента РФ Владимира Путина и пообещала "сломанные зубы".

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