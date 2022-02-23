Также фитнес-тренер выразила поддержку ВСУ.

Украинский фитнес-тренер и наставник шоу "Взвешенные и счастливые" Анита Луценко высказалась об агрессии РФ в адрес Украины.

По ее словам, он в шоке от того, что сейчас происходит: "В последние дни я в шоке от того, как люди могут быть каннибалами! Не жить счастливой жизнью, имея деньги, власть, возможность улучшать жизнь в своей стране, а просто нести боль, разруху, войну, сплошную ложь в другие страны… к нам… какого черта?! Это не нормально, безнравственно, это действия против человечества! Меня тошнит от тех фейков, слов, шуток, исторических перекруток… это ужас! Украинцы сильны и несокрушимы! А вот зубы будут сломаны".

Также она добавила, что полностью поддерживает Вооруженные силы Украины и верит в то, что наша страна выстоит и станет сильнее.

"Единение людей против одного врага всегда укрепляет общину. Мы все хотим мира и спокойной жизни! Украинские люди, природа, история, технологии, еда, красота, культура – это наша гордость и пошли в жопу враги", - добавила Луценко.

Напомним, ранее опальная Регина Тодоренко намекнула на дружбу между Украиной и Россией.

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