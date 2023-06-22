Дочь Пугачевой отдыхает вместе с детьми в Италии.

Российская певица Кристина Орбакайте показалась со своими детьми после того, как выехала из РФ. СМИ страны-агрессора называли отъезд дочери Аллы Пугачевой "побегом".

Как оказалось, сейчас Орбакайте отдыхает в Италии. Она проводит время вместе со своей дочерью Клавдией Земцовой и младшим сыном Дени Байсаровым.

Певица сняла видео с детьми. Она улыбалась на камеру и обнималась с сыном и дочерью. По словам Орбакайте, у них начались "семейные каникулы". В прошлом году они отдыхали в Париже, а теперь отправились в Италию.

"Ну что, ровно через год мы в той же компании. Были во Франции, сейчас мы в Италии. Совместные семейные итальянские каникулы", - радостно рассказала Орбакайте.

Дети певицы заметно выросли. Клаве уже 12 лет, а ее брату Дени - 25. Юноша скромно поздоровался с фанатами своей матери, а девочка улыбалась и присоединилась к обсуждению каникул.

Что известно о семье Кристины Орбакайте

У Орбакайте трое детей - старший сын Никита от первого мужа Владимира Преснякова, сын Дени, которого она родила от российского бизнесмена Руслана Байсарова, и дочь Клава от ее нынешнего мужа Михаила Земцова.

На фоне полномасштабной войны РФ против Украины старший сын певицы переехал в США и живет там со своей супругой. Совсем недавно стало известно, что из РФ "сбежал" и младший сын Дени. А дочь Орбакайте живет и учится в США. Недавно у Клавы был выпускной, на котором была и ее звездная мать.

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