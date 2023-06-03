Клавдия учится в США, ей уже 11 лет.

Певица Кристина Орбакайте показала свою повзрослевшую дочь. Клаве Земцовой (девочка получила фамилию своего отца-бизнесмена) уже 11 лет. На днях у нее состоялся первый выпускной.

Дочь Орбакайте живет в США. Там она уже окончила пятый класс. По случаю выпускного ее мать поделилась редкими фото в Instagram.

Сама Орбакайте надела облегающее черное платье с принтом. А ее дочь отправилась на выпускной в стильном мини-платье с едва заметными разрезами на талии. Свой образ Клава дополнила черными ботинками и белоснежными носочками.

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"Сегодня Клавочка закончила 5 класс, что в Америке означает переход из начальной школы в среднюю! Здесь этому придают очень много значения - первый выпускной", - рассказала о важном дне Орбакайте.

Внучка Пугачевой сильно изменилась. Она стала выглядеть куда старше и почти "догнала" свою мать по росту. Клава уже делает маникюр и носит аксессуары.

Орбакайте закрыла комментарии под фото, так как часто получает критику от россиян. Хейтерам не нравится, что семья Пугачевой не живет в РФ, а потому они пытаются задеть ее дочь "едкими комментариями". Впрочем, в фан-аккаунтах поклонники обсудили стиль внучки Пугачевой. Они написали:

"Как сестры, очень теплые фото"

"Кристина, поздравляем, удачи вашей дочери"

"Какая красивая, Клава так быстро растет!".

Семья Аллы Пугачевой - последние новости

Как известно, сама Пугачева, вместе с детьми и мужем, переехала в Израиль более года назад. На фоне полномасштабной войны в Украине, которую развязала РФ, Примадонна и Галкин выступили против кремлевского режима.

Дочь Пугачевой, певица Кристина Орбакайте, уже много лет жила на две страны. В США учится ее дочь Клавдия, которую она родила от мужа Михаила Земцова. Но теперь она, видимо, отправилась в США "с концами". Совсем недавно стало известно, что из РФ выехал последний член семьи Пугачевой. До этого там оставался внук певицы, Дени Байсаров. Однако теперь и он переехал в США.

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