Певица впервые высказалась о войне в Украине.

Опальная певица Ани Лорак впервые высказалась о войне в Украине и призвала остановить ее.

"Мои любимые братья и сёстры! В Украине идет война! Война убийственная и разрушительная, каждый день гибнут мирные люди и что самое страшное - дети! Я украинка, я мать, мои близкие сейчас в Украине под обстрелами, как и миллионы украинцев. Мое сердце сейчас с каждым из тех, кто страдает от этого ужаса! Я умоляю остановить эту бессмысленную, никому не нужную войну", - сказала Лорак.

При этом она не упомянула президента РФ Владимира Путина, который направил свои войска в Украину 24 февраля.

Отметим, Ани Лорак родилась в Черновицкой области (Украина), но уже несколько лет живет и работает в РФ. Будет ли она отменять концерты в РФ из-за их вторжения в Украину - пока неизвестно.

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