Соня Евдокименко рассекретила стоимость своих товаров.

Внучка известной украинской певицы Софии Ротару - 23-летняя модель Соня Евдокименко - рассказала, как зарабатывает на жизнь за границей. Девушка поделилась деталями своего бизнеса, который создала недавно.

Как известно, звездная внучка уже много лет живет и учится в США. Там она строит карьеру модели, а сейчас решила открыть еще и свой бизнес. Она вышла на связь в своем Instagram и сообщила, что занимается торговлей. В частности, в соцсетях девушка продает скребки-массажеры для лица и шеи.

Она уже даже создала свой сайт, на котором продаются массажеры в форме бабочки. Их стоимость со скидкой сейчас составляет почти 60 долларов.

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"После моей стажировки в Hourglass Cosmetics, я осознала, что хочу больше погрузиться в пространство красоты. Начала ездить по ярмаркам, посещать фабрики. В феврале открытием для меня стал скульптор лица "бабочка". Это уникальный инструмент для ухода за кожей, который сочетает ГуаШа и 3D-массажер для лица и предназначается для улучшения кровообращения и снятия напряжения. Мы запустились этим летом", - поделилась Соня.

Евдокименко добавила, что ее массажеры помогают избавиться от отеков на лице и хорошо расслабляют мышцы.

К слову, Соня уже много лет живет в Нью-Йорке. Недавно стало известно, что она находится в отношениях с американским предпринимателем Максом Лернером. А что касается ее звездной бабушки, то она очень редко выходит на связь. После 24 февраля 2022 года она прекратила концертную деятельность и исчезла из инфопространства. Ротару не высказывается о войне в Украине. Лишь иногда в ее соцсетях можно увидеть последствия российских обстрелов или картинки с призывом к миру. Ходили слухи, что сейчас артистка живет в Италии, где приобрела себе виллу.

Напомним, ранее Соня Евдокименко уехала в отпуск и показала фото с отдыха с мамой. 23-летняя модель раскрыла страну, которую выбрала для отдыха.

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