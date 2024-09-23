'Она стерва': известный украинский певец высказался о Тине Кароль

Он рассказал о своем отношении к артистке.

Известный украинский певец DIBROVA высказался о Тине Кароль, которая во время его участия в проекте "Голосе страны" провернулась к нему, однако он не согласился идти с ней дальше.

Как артист рассказал в интервью УНИАН, сейчас он об этом жалеет. На тот момент он предпочел Потапа.

"После участия в "Голосе" я сделал много выводов. Понял, что честно, а что - нет. Где правда, а где ложь. Где фейк, где не фейк. Когда я участвовал в "Голосе", это еще было до войны, наш рынок работал иначе. И именно там я понял, как он работал тогда и на чем построен сейчас. И считаю, что сегодня значительно лучше, чем было. А еще очень жалею, что тогда пошел к Потапу. Вернее, жалею, что не пошел к Тине Кароль, когда она развернулась ко мне. Потому что она знает, что такое настоящие ценности, по сравнению с Потапом", - сказал певец.

Однако в украинском шоу-бизнесе ходит много слухов о том, что Тина Кароль достаточно дерзкая. Более того, говорят, что она "серый кардинал", так как, по слухам, именно она выдворила Ани Лорак и других артистов с украинской сцены.

Алексей Диброва же говорит, что Кароль - "прекрасная стерва".

"Да, она прекрасная стерва. Я ее обожаю! Я искренне хотел бы с ней пообщаться, спросить совета, возможно, даже в будущем сделать коллаборацию. Она замечательная артистка, и это все, что я могу сказать о ней", - добавил артист.

Чем известен DIBROVA

Недавно DIBROVA выпустил совместную песню с Еленой Тополей "Хочеш". Этот трек стал свадебным хитом, молодожены исполняют под него свой первый танец. Среди других песен артиста, которые очень понравились слушателям, - "Прийду" и "Ліхтарі".

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