Известная голливудская актриса, звезда "Ван Хельсинга" и "Другого мира" Кейт Бекинсейл рассмешила сеть оригинальными снимками с котом.
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На новых фото, которые актриса опубликовала в Instagram, она позирует со своим питомцем в тюрбанах. Стоит обратить внимание на недовольную мордочку кота, именно она вызвала бурную реакцию в соцсети.
"Мой приятель любит вас", - написала Кейт.
Однако многие поклонники с ней не согласились, отметив угрожающий вид животного.
"Он тайно хочет убить тебя в этом тюрбане", - написали они.
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