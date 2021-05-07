Актриса является хозяйкой нескольких котов и с удовольствием делится их снимками в соцсетях.

Известная голливудская актриса, звезда "Ван Хельсинга" и "Другого мира" Кейт Бекинсейл рассмешила сеть оригинальными снимками с котом.

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На новых фото, которые актриса опубликовала в Instagram, она позирует со своим питомцем в тюрбанах. Стоит обратить внимание на недовольную мордочку кота, именно она вызвала бурную реакцию в соцсети.

"Мой приятель любит вас", - написала Кейт.

Однако многие поклонники с ней не согласились, отметив угрожающий вид животного.

"Он тайно хочет убить тебя в этом тюрбане", - написали они.

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Автор: Екатерина Лиманская